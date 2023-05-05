新北市統籌分配稅與一般性補助比例全台最低，新北市議員蘇泓欽今總質詢希望新北市長侯友宜當總統後能多給新北一點補助，侯友宜對目前分配情況坦言「不公平」，新北人口最多、軌道建設最多，不多給經費怎麼發展，尤其新北是基北北桃中心點，要靠新北帶動，給新北多點資源、行政效率，國家才會更好。

侯友宜說，2023年統籌分配稅，若北市拿到100分，新北只有48，一般性補助台南100分的話，新北只有24分，並不公平。

侯友宜說，當初行政院院會六都首長都有提出來，鄭文燦副院長也當過桃園市長，也有很多想法，現在中央聽進去了，但看中央到底怎麼做。

蘇泓欽直言，侯市長將來若有機會與權力，財政收支劃分法修正確實很困難，但將來應該多補助給新北，平衡六都發展。

侯友宜表示，新北市快速發展都市，統籌分配稅不是考慮人口面積而已，補助更該給充裕空間，當然財畫法修正，才能一勞永逸。