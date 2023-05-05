北京清華大學國際關係研究院院長閻學通日前在一場論壇上表示，當前國際兩極格局越來越明顯，而中美戰略競爭的核心是數位技術，美方的遏制中國政策具體就展現在「小院高牆」的作法上。他也提醒，中方或中國企業要體認到「逆全球化」已是不爭事實且很難逆轉，必需在這樣的體認下，制訂長期發展的策略。

閻學通近日在「2023中國前海企業家峰會」上闡述中美關係戰略前景。針對國際格局是越來越多極化還是趨向兩極化，他指出，中美競爭對越來越多國家形成的壓力是在中美之間選邊。越來越多的東南亞國家在抱怨中美競爭，原因就是因爲兩極格局越來越明確。

他認為，在國際競爭中是一個比例或者是一個相對實力對比的關係，而不是絕對實力之間的比較。以經濟的角度來看，即世界經濟的不好將表現爲所有大國不是比誰的經濟發展快，是比誰的經濟衰落的速度比別人慢。你的財富比別人多，你的實力比別人強。

中美戰略競爭的核心是數位技術。閻學通強調，搜集資料的技術是不斷提高的，競爭中間就看誰搜集資料的能力強，在軍事方面表現就是你搜集情報的能力強。大國競爭中不管科學技術的進步還是軍事競爭，都是搜集資訊的技術是不是比對方強。而數位經濟裡的資源─資料是越用越多，這又決定它的資源無限增長，只要你能把無限增長的資源變成財富，你的財富將無限增長。

他表明，中美戰略競爭的核心不是意識形態，美國搞的小院高牆就是阻止中國數位技術創新，我阻止不了就禁止，就是要使你的進步速度相對要比我慢，這樣我至少跟你保持現有的差距，做好了可以繼續拉大在技術創新上的差距。而數位技術的核心是晶片在硬體上的表現，晶片不斷的改進提高和其他基礎科學的研究。現在美國政府自己帶頭實施美國式的舉國體制，美國式的技術創新補貼。

閻學通還稱，在逆全球化的趨勢下，美國對華政策所有這些的重點都在數位技術領域，這是核心。採取的策略就是小院高牆。當前拜登政府的客觀對華經濟政策，不是全面調控，非高科技的領域將繼續進行合作。

而他也不忘提醒，逆全球化的趨勢已經形成，所以中國企業的發展恐怕不能把希望寄託於目前的逆全球化趨勢可以在幾年之內改變，而是必須得考慮如何在逆全球化的環境下制定自己的長期發展戰略。