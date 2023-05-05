台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，美國Fallen Angel債券過去十年違約率僅0.62％，遠低於一般美國非投資等級債的1.51％；美國Fallen Angel債券長期違約率比一般美國非投資等級債低，債息回收達成率較一般美國非投資等級債高；因此，長期來看，美國FallenAngel債券長期收益率亦勝出一般美國非投資等級債。

台新投信表示，Fallen Angel債券擁有「價格成長機會」及「違約率低」雙優勢，擁有絕佳的CP值，根據統計，Fallen Angel債券指數自2005年成立以來，報酬/風險比高達0.8，高於投資等級複合債、非投資等級債、新興市場債、美國大型股、美國小型股以及新興市場股，投資組合加入Fallen Angel債券更能增加勝率。目前全球正面臨通膨及升息黑天鵝侵擾，且美國Fallen Angel債券的價格都已大幅低於過去十年的平均值，相對債券100元的票面價格明顯折價，正是危機入市最佳良機。