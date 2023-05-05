任家萱（Selina）於今年3月無預警宣布懷孕喜訊，令外界十分驚喜，近期她減少公開活動，專心養胎待產，偶爾會在社群分享近況，不過她昨(4)日突然發文表示做了一個噩夢，整個被嚇醒，「有會解夢的人，能幫我解解這個可怕的怪夢嗎？」

Selina在臉書上發文表示，本來想分享旅行遊記，但因夢境太精彩，決定以夢境搭配旅遊照，並透露她夢見挺著孕肚參加聯考，只見考試時間快到了，「我卻才寫了1/3試題，滑手機發現有人偷po答案，我只敢瞄第一題然後就趕快滑走......」，還吐槽自己為何在夢裡這麼老實。

夢中男友小徐也在身邊，正當Selina心想今年考不過，小徐卻悠哉回她：「沒關係，明後年都還可以考！」，讓她內心崩潰喊：「我懷孕還要每年考試是否太苦了。」最後她被逼急了，想和小徐借抄答案，「但是心裡非常惶恐不踏實，想說萬一被發現怎麼辦⋯⋯就在各種情緒到達頂點的時刻，我就醒來了！哈！有會解夢的人，能幫我解解這個可怕的怪夢嗎？」

此文一出，小童星吳以涵留言：「最近要會考考試的人是我誒！妳怎麼壓力比我還大啊」、好姐妹Ella笑虧「老實人的夢」，粉絲除了誇讚她是最美孕婦，更猜測她最近生活壓力太大，鼓勵她放輕鬆面對接下來的變化。