國民黨台北市議員游淑慧日前在新北市長侯友宜的介入協調下，於港湖區黨內立委初選禮讓議員李彥秀。不過市黨部方面也屬意游淑慧征戰北市艱困選區士林大同區，對戰民進黨議員王世堅。而高雄市前市長韓國瑜4日出席活動時，透露有跟游淑慧開玩笑建議，向王世堅喊出「我選不贏你就嫁給你」。對此游淑慧則表示，當初韓講出這段時已經嚇到她，昨天又被嚇到第二次。

游淑慧表示，自己當下聽到時已經被嚇到，再聽到韓昨天又把後半段的笑話講了一次，自己又被嚇到第二次。「但他應該只是想讓我放輕鬆而已。」游淑慧說，韓國瑜應該也有觀察出來，她對參選士林大同區立委一事有點抗拒又有點緊張。

對於參選士林大同區立委，游淑慧表示市黨部並沒有侷限她的時間，她也希望能夠再找到更適合的人選，自己則是一個後備的角色。游淑慧說，自己近日對於士林大同區做了不少功課，發現要參選是難上加難，因為國民黨在該區的得票率，除了2020年已經低於4成，就連2022年蔣萬安參選市長時也輸給陳時中；此外該選區設置以來，已經20年藍綠兩黨都沒派過女性候選人參選，可能對女生不太歡迎。

游淑慧直言，之前傳出國民黨發言人李明璇可能參選的時候，她就認為是不錯的好棋，但現在李已經到高雄參選；至於市黨部之前也曾跨區邀請台南市議員謝龍介參選，就知道這個選區非常難打，且難到要跟外縣市求救。游淑慧說，國民黨在這區打選戰一點都不容易，第一目標是希望得票數可以提昇，第二則是希望趁著王世堅跟何志偉傷痕還沒撫平錢，國民黨可以爭取更多選票與認同，自己的意願還是取決於市黨部的安排。

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