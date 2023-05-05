南韓實況主「企鵝妹」（柳允進Jinny）因甜美外型，累積大量粉絲追蹤，近日來台直播徒步環島，一舉一動更是受到許多關注，雖然她對於粉絲要求合照來者不拒，但日前遭到一名狂粉要求唱生日快樂歌，讓她崩潰落淚：「太過頭了！」因此昨（4）日正式公告，往後只接受拍照和簽名。

企鵝妹昨（4）日在《三立新聞網》YouTube的相關影片下留言，感謝大家對她環島挑戰的支持，感受到了台灣人的熱情、好客，也非常樂意與粉絲合照和簽名，但要「拒絕別人更多要求或是直接說『不』，真的很困難，因為我不想讓對方感到難過，但我也漸漸了解到我不可能滿足所有人的要求」。

企鵝妹坦言：「要在這麼多人面前環島和直播，我不可能每件事都處理得很好。」對粉絲來說只是一個簡單的要求，但她可能要面臨好幾百種要求，讓她覺得很煩惱。因此她正式公告「之後我只接受拍照和簽名，我不再接受過多的要求了」，希望粉絲們能夠理解，同時她也希望大家不要責罵先前受爭議的粉絲，因為他們不知道這些事情會造成她的負擔。

企鵝妹在新聞影片下留言，公告往後只接受拍照與簽名。（圖/Youtube 三立新聞網）

事實上，企鵝妹3日晚間行經台北車站附近時，遭到一名男性粉絲跟蹤，甚至上前攔截她，並提出唱生日快樂歌的要求，還說要稱呼對方為「阿旺」，讓她事後坦言：「覺得自己被當成猴子一樣看待！」一度崩潰落淚。