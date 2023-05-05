大陸財政部、國務院國資委、大陸證監會3部門近日聯合印發《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，要求國有企業、股票在境內證券交易所上市交易的股份有限公司，加快完善選聘會計師事務所相關制度，自印發之日起施行。例如國企連續聘用同一會計師事務所不得超過8年，並抑制審計報價惡性競爭等。

根據中新社引述大陸財政部會計司、國務院國資委財管運行局、證監會會計部有關負責人4日表示，當前，國有企業、上市公司選聘會計師事務所相關工作尚存在制度不完善、流程不規範等問題，制約審計品質的提高。《選聘辦法》主要對四方面內容進行了規範。

第一是遏制惡性競爭，突出品質導向。品質管制水準的分值權重應不低於40％，審計費用報價的分值權重應不高於15％。

第二是完善輪換規定，強化獨立性要求。國企（含國有控股上市公司）連續聘用同一會計師事務所的時間不得超過8年，確有需要的，可按規定延長至不超過10年，之後須進行輪換。對審計細目合夥人和簽字註冊會計師，《選聘辦法》也規定了不同情形下的輪換要求和冷卻期制度。

第三是促進公平競爭。企業不得以不合理的條件限制或者排斥潛在擬應聘會計師事務所，不得為個別會計師事務所量身定制選聘條件。

第四是壓實審計委員會責任，包含企業可能存在不合理變更會計師事務所的情形、聘任勝任能力不足的會計師事務所、審計獨立性存疑、審計費用變動較大、輪換會計師事務所和主要人員等。