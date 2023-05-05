友通第一季合併營收為38.20億元，年減1.65％。毛利率21.86％、營益率5.21％、稅後純益率3.30％，與去年同期的18.25％、3.58％及2.83％相比，呈「三率三升」，且均較前一季增長。營業毛利8.35億元，年增17.77％；營業利益1.99億元，年增43.17％；稅後純益1.26億元，年增14.55％；歸屬母公司稅後淨利1.25億元，年增48.81％。稅後每股純益約1.10元，年增50.68％。

友通副董事長李昌鴻表示，經營團隊將透過優化資源配置和提高公司的獲利能力，致力於各項營運指標的達成。整體合併目標以提升毛利率、調整公司體質為首要任務，並持續關注下半年產業動能的復甦情形，營收有望隨景氣與獲利能力回升而水到渠成。而友通Embedded（嵌入式事業）則以優化製造費用（MOH）、拓展客戶群體、提高產品平均單價（ASP）等策略做為執行目標，期待在產業中保持領先地位，繼續成長。

友通總經理蘇家弘指出，首季合併營收與訂單交貨方面，因產業動能尚未回歸常軌、子公司庫存處於調整期而受到影響，但隨著疫情邁向解封，過去訂單的調價效益顯現，獲利方面皆以年增率雙位數增加，面對顯卡庫存與工具機市場的需求則持續審慎因應，並朝優化公司營運結構的目標精進。而友通Embedded受惠於各區域市場的需求強勁，維持成長趨勢。此外，友通也公布4月合併營收11.85億元，月減18.84％，年減12.98％。