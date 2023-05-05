前英國女王伊莉莎白二世去年辭世，享耆壽96歲，由她的長子查爾斯繼位。這位英國史上在位最久的王位繼承人，一生都在為國王的角色做準備，不僅擁有劍橋大學學位，是第一個獲得大學學位的王位繼承人，而且琴棋書畫樣樣精通，還是第一個完成傘兵訓練的王室成員。如此強大的背景，加上長年對時代議題的參與，會讓他成為什麼樣的一位國王？帶您一窺查爾斯的養成故事。

█ 70年王位接班人 學識基礎從小養成

1948年11月14日，查爾斯誕生在白金漢宮，是伊莉莎白公主與菲利普王子的長子。1952年，喬治六世去世，伊莉莎白二世即位，年僅3歲的查爾斯成為王位繼承人。

5歲那年，查爾斯與父母一起拜訪馬爾他，是他首度海外出訪。1969年，他正式獲封為威爾斯親王，從那之後，他以親王身分訪問了48個大英國協成員國，其中許多國家是多次到訪。

查爾斯19歲進入劍橋大學三一學院，大一攻讀考古和人類學，大二轉到歷史系。此外他也曾短暫就讀威爾斯大學，學習威爾斯語。

█ 多才多藝 琴棋書畫樣樣精通

查爾斯會演奏鋼琴、小號和大提琴，就讀劍橋大學期間，他曾擔綱大提琴手並參與管弦樂團演出。27歲時，他通過試鏡，成為魔術師協會的一員。

此外，查爾斯還是一位作家，寫過童書，也寫自然與環境。他也會畫畫，作品曾以匿名方式獲得皇家學院展出。

█ 首位完成傘兵訓練的王室成員

查爾斯曾在皇家空軍服役，接受飛行員培訓，之後他開始海軍生涯，進行為期六周的海軍訓練課程。

此外，他還是第一個成功完成傘兵訓練的王室成員，於1977年被任命為陸軍傘兵團總司令。

█ 夢幻婚姻充滿秘密 最後走向破碎

查爾斯1981年與戴安娜結婚，隔年迎來大兒子威廉，兩年後次子哈利出生。威廉10歲時，戴安娜在自傳中披露查爾斯與卡蜜拉的婚外情，4年後（1996年）兩人離婚。離婚隔年，黛安娜在巴黎遭狗仔跟拍追逐，發生車禍喪命。

2005年，查爾斯與卡蜜拉公證結婚，後者始終保持低調，也不使用王妃頭銜，對外僅稱自己是康瓦爾公爵夫人。去年2月，已故女王伊莉莎白二世公開認可卡蜜拉，向全國宣告當查爾斯成為國王時，「希望卡蜜拉會被稱為王后。」

█ 父母相繼離世 繼任為國王

2013年，威廉王子的長子喬治誕生，查爾斯初嘗祖父滋味。

2021年，父親菲利普親王辭世；隔年9月，母親伊莉莎白二世也離開，他一肩扛起王室重責大任。