中市蔡男在2021年12月間各在304公車及新光三越前的公車站，緊貼女乘客背部、環抱腰部及襲臀；2022年2月間再伸鹹豬手對女騎士襲臀，女受驚質問，以手機錄影蒐證，蔡男否認，並恫稱：「恁爸兄弟啦，安怎」、「妳再拍我等一下就揍妳」等語，3女先後報案。法官依性騷擾及恐嚇罪判刑11月，得易科罰金，可上訴。

蔡男在2021年12月20日上午搭乘台中客運304號公車，見女乘客小美(化名)站在車門外等候上車，他趁下車行經小美身旁，緊貼她背部，並伸右手環抱她腰部，小美驚嚇掙扎，他才放手快步離開。

隔天，蔡男在台中市新光三越百貨前公車站，見女乘客小莉(化名)下車，他擦肩而過之際突然伸手襲臀，小莉驚覺與友人喝斥，蔡辯稱：「並非故意碰到」，小莉拿出手機錄影、請公車司機不要開車，蔡仍離開現場。

蔡男在2022年2月10日下午行經一處騎樓，見女子曉玲(化名)正牽引機車，從後方走過趁機伸手襲臀，曉鈴驚覺臀部被「拍打」，回頭質問蔡，以手機錄影；蔡辯稱，「不是故意的」，「已經道歉了」，並恫嚇「妳再拍，我等一下揍妳」、「不相信我敢打妳喔」。

雙方發生爭執，引來旁人關心，曉鈴向泣訴被摸，蔡男對她辱罵三字經，大喊：「誣告」，並嗆聲：「來啊」，「恁爸兄弟啦，安怎，不然要絡」，隨即離開現場，她持續跟拍，蔡朝鏡頭大罵三字經，逕自離開。

經3女分別報案，稱不認識性騷擾男子，檢警調閱、勘驗相關監視影像及被害女子錄影為證。

蔡男辯稱，他下車時與小美擦身而過，未伸手抱腰，但影像露餡；蔡又稱，不小心碰觸小莉，但監視影像中他手部姿勢刻意大幅度擺動；蔡稱，他行經不慎碰到機車、機車再碰到女騎士，但影像發現，女騎士牽車時，後方空間寬敞，蔡無接近她的必要，且遭機車及人手碰觸的感覺不同，不至於誤認或混淆。

法官不採信蔡男說法，審酌蔡坦承公然侮辱及恐嚇，但否認性騷擾，未與被害人和解，依性騷擾、公然侮辱及恐嚇安全罪判他徒刑11月，得易科罰金。

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