目前在費城人小聯盟高階1A效力的旅美好手李灝宇，今（5）打下職業生涯以來首次4安「鐵支」演出，除了貢獻勝利打點外，本季首轟也跟著開張，只差二壘安打就能寫完全打擊紀錄，李灝宇率領費城人展開大反撲，以7比5逆轉擊敗遊騎兵高階1A。

李灝宇被譽為台灣「怪力男」，但本季長打火力卻不復以往，開季前18戰只有2支二壘安打、2成50的長打率。此戰李灝宇以先發2棒二壘手登場，首打席遭到三振，遊騎兵則在3局下半猛轟5分，看似已經將勝利穩穩收進口袋。

4局下費城人以李灝宇的陽春全壘打進帳首分，也是他本季首轟，5局李灝宇再有安打演出，費城人在4到7局攻勢猛烈，順利將比分追平，8局上李灝宇在兩人出局後敲出三壘安打，只可惜隊友沒有辦法將他送回本壘，不過李灝宇已經聽牌完全打擊，只等1支二壘安打。

兩隊正規9局打完5比5平手，進入突破僵局制，11局上李灝宇敲出單場第4安，送回壘包上跑者，同時也是該場勝利打點，最終費城人1A後來居上，以7比5大逆轉擊退遊騎兵。李灝宇本季打擊率上升到2成57、長打率3成57，累積1轟、7打點及4次盜壘。