即使在旅行需求減退的新冠肺炎疫情期間，星野集團經營的住宿設施數及員工人數不減反增，並維持穩定營運。疫後因旅行需求有顯著的恢復，加上後續尚有新住宿設施將開業，除了加強日本國內招聘外，並將於全年招攬包括服務人員、廚師等優秀台灣人才。

星野集團持續關注旅遊產業議題，堅信藉由提供外國籍員工在日本工作機會，將有助於產業人才育成。在2022年的招聘中，星野集團錄用來自台灣、中國大陸、香港、韓國、菲律賓、尼泊爾等各國優秀人才。

不過，由於受疫情影響，星野集團去年招聘徵才主要在日本國內及透過遠距面試進行。自今年起，星野集團將於7日重新舉辦台灣當地徵才活動，進行說明會與面試，此次招聘員工將在日本北海道、青森及沖繩離島區域工作。

星野集團以立志成為具有國際一流競爭力的飯店管理公司為目標，競爭力來自員工制度中的「扁平化組織文化」及「育成獨立自主的職涯經歷」。員工到職後，藉由置身於星野集團獨特的組織文化中，來磨練自身思考力及培養判斷力。

對於積極招聘台灣員工的理由，「虹夕諾雅 谷關」前任總經理田川直樹指出，台灣員工的魅力在於擁有靈活思維及遇到問題時的瞬間爆發力。先前還在虹夕諾雅 谷關工作時，無論是在發想與執行全新的住宿專案、或是維持經營時，都受到許多幫助。

田川直樹表示，星野集團內沒有男女、國籍及宗教等區別。具有不同文化背景的員工，用團隊合作方式來讓顧客滿意。而星野集團將透過徵才說明會，來尋找能不斷為顧客提供全新價值的員工。