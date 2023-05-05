澎湖縣議會今年真是多事之秋！繼議長劉陳昭玲及她的機要秘書陳淑美，因涉及貪污案被檢方聲請羈押禁見迄今近2個月後，議員歐中慨夫妻昨晚又因涉嫌詐領助理費案件，被檢方申請羈押禁見獲准，也讓歐想代表國民黨參選立委之路充滿變數。且澎議會19席議員中，已有2人在押，還有1席昨甫被判當選無效。

澎湖地檢署檢察官黃政德檢察官於今年3月下旬偵辦議員歐中慨等人涉嫌詐領議員助理費一案，原經法院諭知被告歐中慨及其配偶顏美珍分別具保新臺幣100萬元、80萬元後，專案團隊仍鍥而不捨持續追查，在昨（4）日再度傳訊被告歐中慨等人。

經檢察官訊問完畢後，認被告歐中慨、顏美珍及蘇姓會計等3人涉犯貪污治罪條例第 5 條第 1 項第 2 款利用職務上機會詐取財物罪、刑法第 214 條 使公務員登載不實罪犯罪嫌疑重大，並因其就關鍵情節前後供述有重大出入，且說詞與相關人證、物證均有不符，認被告三人有勾串之事實與勾串證人之虞，故予以當庭逮捕，再度向澎湖地方法院聲請羈押禁見，昨晚澎湖地院裁定被告歐中慨夫婦羈押禁見，蘇姓會計則諭知請回。

至於涉及貪污案仍羈押禁見中的議長劉陳昭玲及陳淑美，已將屆滿兩個月，據悉偵辦檢察官也已經提附具體理由，向法院聲請延長羈押2人，澎湖地院擇定8日由法官開庭審理。

而偵辦劉陳議長涉案的廉政署人員，從3月14日展開偵辦後，也曾數度到縣府、議會調取核銷經費、人事任用及案件經辦資料，也約談多名相關人員，並借提劉陳議長及她的機要訊問。