益張第一季合併營業收入淨額為3.1億元，較去年同期衰退37.2%；合併毛利率19.3%，相較去年同期的15.9%上升3.4%，歸屬於母公司業主之淨利為2243萬元，較去年同期下滑64%，基本每股盈餘為0.67元，較去年同期減少1.18元。

益張今日公佈今年第一季財務資訊，反映出美、日、歐等主要市場需求因客戶庫存去化因素干擾，對於接單造成一定程度影響，今年第一季營收較去年同期下滑。

在第一季美金匯率波動較去年同期和緩，呈現區間震盪整理，因此第一季無業外匯兌收益額外挹注，而使今年第一季獲利呈年減態勢，益張第一季每股盈餘回歸本業貢獻，表現相對其他產業平穩。此外，由於新台幣匯率相對去年同期走貶，以及客戶產品比重調整與結構優化所帶來的助益，今年第一季的毛利率有所回升。

益張表示，隨著全球疫情逐漸趨緩，醫療體系解封和觀光餐飲產業陸續復甦，逐步推升客戶拉貨動能，尤其以醫療照護類產品成長較為顯著。同時，公司致力於推動內部成本優化，並且持續投入自動化設備提升生產效率，以維持公司的競爭優勢，益張對下半年營運仍保持審慎樂觀看待。