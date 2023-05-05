包裹詐騙頻傳，一名網友近日收到訊息前往超商取貨，金額1290讓他起疑心，接著看到包裹上寫著「非賣家」3個字，馬上向店員表示不領了；沒想到許多網友都遇過，「我的也是1290元！」

一名男網友在臉書「爆怨公社」發文指出，昨天收到取貨簡訊，下班立刻到超商領包裹，結果條碼一掃要付1290元，他心想沒有買這價格的東西，看了包裹上寫著「非賣家」3個字，馬上向店員表示不領了。

這篇貼文曝光後，許多網友都表示曾遇過，「我的也是1290」、「我最近也很多這樣的包裹，店員直接要我別領，說一定是詐騙」、「假的！我收過簡訊，直接無視就好」、「上面寫『非賣家』就是標準的詐騙了」、「我家這裡店員看到包裹會跟我們說這是詐騙。」

也有受害者表示被騙了2次，「我確實常在網路上買東西，但不知道超商要我取的是不是我購買的商品，付了錢後收到的不是我買的，只好認賠。」其他網友則提醒，「當下可以辦理退件，店員會教你操作，若不行就直接打超商客服。」