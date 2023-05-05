游書庭課前進行一系列暖身運動。（艾迪昇傳播提供）

游書庭(右)和同門劉丞一起進行課程。（艾迪昇傳播提供）

游書庭近期因拍戲需要拳腳功夫，為了讓肢體展現更流暢，特地報名參加泰拳課程，解鎖人生從未接觸過的武術世界。他大讚上課「真的有練有差」，透過泰拳的拉伸練習，使身體更加柔軟，光是向上踢腿就達到人生新高度，但他坦承20分鐘的拉伸是所有學員都懼怕的練習，「尤其是劈腿、束腳式、坐姿前彎等練習，每個動作大家唉唉叫，感受到全身痠痛，但是為了讓肌肉更加柔軟是很必要的訓練」。

除了拉伸練習，課程還包含打拳、踢腳等練習，以及最讓他瞠目結舌的實戰對打。游書庭表示，練習完基礎功夫後，教練就會讓學員嘗試兩兩對戰，看見其他學員卯起勁對打，他在場邊忍不住嘀咕：「怎麼打真的！」而當自己上場，卻因於興奮，打得太兇、太猛，導致回到家肩膀、脖子都不能轉動，症狀持續了3天，只好找擔任物理治療師的哥哥幫忙舒緩肌肉緊張。

儘管訓練艱辛，但游書庭也因此燃起學習其他武術、功夫的熱情，他說：「想學太極拳、詠春等功夫，讓自己往後拍打戲，可以透過這些技能更加完美地呈現出來。」他回憶幾年前到大陸拍戲，有不少武打的鏡頭，因為當時還無法充分掌控肢體，所以只能請替身上場，讓他頗為遺憾，直說現在練習這些基本功，日後就能親自演繹所有戲分。

他接下來行程滿檔，除了2檔戲劇即將開拍，他經營許久的YT運動頻道，也將產出新風貌影片，他透露一點內容，表示會到高樓取景，把101大樓拍進影片中，他解釋：「因為我頻道有35％的粉絲來自不同國家，希望藉由我的影片，介紹更多台灣的風貌。」