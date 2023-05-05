KLAY THOMPSON'S 8TH THREE 🔥



Warriors rolling in Q3 on ESPN!#NBAPlayoffs presented by @madebygoogle pic.twitter.com/Objd8CMiWi — NBA (@NBA) May 5, 2023

「浪花弟」克雷湯普生5日打出今年季後賽最佳表現，單場三分球投11中8，攻下今年季後賽個人新高30分，搭配史蒂芬柯瑞20分、12助攻，攜手幫助勇士127比100痛宰湖人，也把西區準決賽戰績扳成1勝1敗平手，接下來雙方G3於7日移師洛杉磯舉行。

由於盧尼身體不適，勇士改派賈邁克格林先發上場，不過湖人打完首節，靠著詹姆斯單節14分，八村壘也有8分，取得33比26小幅領先；勇士次節開始就打出12比2超前攻勢，隨後克雷湯普生三分火力全開，一度幫助勇士領先13分。

打完上半場，勇士67比56領先，克雷湯普生半場投進5顆三分球、獨拿19分，柯瑞8分、8助攻，卻有3犯，湖人半場以詹姆斯21分最高，八村壘也拿14分，可是安東尼戴維斯表現低迷，半場投7中2、僅拿4分，還提前吞下第3犯。

勇士第三節開始接連投進三分球，其中克雷湯普生包辦兩顆，帶領勇士逐漸擴大領先差距，甚至一度取得106比78大幅領先，眼見差距越來越大，詹姆斯第三節還剩42秒憤而跟裁判抗議尺度，結果換來技術犯規，隨後他更不爽3罰判決。

不過裁判看完回放影片，仍吹詹姆斯防守犯規，讓穆迪3罰2中，打完前3節，勇士110比80領先，湖人末節提前宣告放棄，不僅清光板凳，更讓崔斯坦湯普生首度登場，擺明已經把眼光放到後天登場的G3，勇士也輕鬆拿下次輪首勝。

勇士除了浪花兄弟，賈邁克格林也拿15分，頂替盧尼先發相當稱職，卓雷蒙格林拿下11分、11籃板及9助攻的準大三元，威金斯11分；詹姆斯替湖人拿下23分、7籃板及3助攻，八村壘21分，安東尼戴維斯11分、7籃板，表現明顯不如G1的30分、23籃板表現強勢。