肝臟是沉默的器官，很多患者罹患肝癌都沒有察覺。家醫科醫師柳朋馳分享，一個患者感到身體疲倦去按摩，按完以後卻覺得肚子悶悶痛痛的，擔憂是按摩按到骨折了，因此跑去醫院照X光檢查，沒想到意外發現不是骨折，而是罹患了肝癌，其中一顆較大的腫瘤自發性破裂，才導致肚子痛。

家醫科醫師柳朋馳在節目《健康2.0》上分享，曾收治過一個患者，感覺自己最近有點疲倦去按摩，按摩之間覺得肚子悶悶的，本以為是按摩師力道太大，導致他的肋骨骨折所致，所以緊急到醫院去照X光檢查，結果發現骨頭沒有問題，照了超音波卻發現整個肝臟如同「滿天星」了。

柳朋馳表示，其中有一顆腫瘤稍微大一點，差不多5到6公分左右，他裡面就剛好是自發性破裂，所以應該是按摩師幫助他發現了這件事，不然患者本身沒有相關症狀，也沒有任何奇怪的感覺。

外科醫師江坤俊也說，肝癌血管沒那麼成熟，較容易破裂出血，當你這邊長了一顆肝癌，如果在裡面它就會脹大，大到刺激到外面的包膜的時候，患者可能出現腹部悶痛的症狀，如果位置比較表淺，甚至可能整個破出來，那個血就流到整個肚子都是，那個時候就會出現腹部劇痛的症狀，因為血液對腹膜來講是很大的刺激。

江坤俊表示，那個疼痛的程度就是腹膜炎一樣，因此若出現莫名奇妙的肚子痛，不要以為是腸胃發炎，也有可能是肝癌破裂喔！