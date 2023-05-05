捷運三鶯線原訂2023年底完工，未料新北市捷運局官網近期卻改為2025年完工。對此，新北市長侯友宜今總質詢時被問及相關進度，他坦言，將延至2025年底完工，因為三鶯線跨越多個高速公路，又遇缺工缺料，工程相當不容易，他也希望2024年完工，將責請捷運局在安全無虞下加緊趕工。

新北市議員蘇泓欽說，他聽聞捷運三鶯線延到2025年完工，捷運未來豈不是2026年才能通車。捷運局長李政安證實，他表示，三鶯線推動6年多，期間碰上一例一休、機廠地主抗爭用地，近兩年的疫情也碰上缺工缺料，因此捷運三鶯線確定2025年底才能完工，但會努力縮短工期。

蘇泓欽也提及鶯歌缺乏地下停車場，捷運三鶯線完成後，轉乘需求勢必提高，但沿線的鶯桃福德站、永吉站都沒有腹地設置停車場，因此市府2020年層會勘三鶯線國華站，希望設置地下停車場，但經費過高，他想問，目前市府是否已爭取前瞻基礎建設預算設置？

對此，交通局長鍾鳴時表示，目前地下停車場計畫沒有改變，還是朝著立體化方向設置。

此外，蘇泓欽也說，鶯歌區每班次公車服務量能是新北29區倒數第一名，鶯歌在4年前每班次服務257人，如今4年過後，鶯歌還是倒數第一名，雖然每班次服務提升至227人，但與倒數第二名的深坑區的每班次服務148人，還是差了一大截。

蘇泓欽表示，鶯歌公車服務量能4年來根本毫無進度，唯一進步的就是731陶藝山水環狀線公車，因為在市區持續繞行，多了40幾個班次，但鶯歌區其餘號次公車仍須更多班次。鍾鳴時回應，未來1200月票執行後，鶯歌公車絕對會增加運量。