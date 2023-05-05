為向新竹市學童傳達廉潔誠信的重要性，市府政風處廉政志工隊於今年3月起至6月，陸續到竹市16所國小及幼兒園，辦理「廉政繪本悅讀趣」廉潔誠信巡迴宣導，讓學童及早培育誠信反貪的價值觀，啟發對廉能品格教育共鳴。

市府政風處長廖錦旌表示，此次活動針對不同年齡層的學童，挑選適合其閱讀的廉政繪本，如「咚咚蓋水壩」、「刺蝟阿碰」及「小海龜的逆襲」等，進行互動式宣導，盼透過志工精彩有趣的解說啟發共鳴。

此外，近來詐騙盛行，為使小朋友從小學習正確消費資訊，志工也適時加入消費者保護相關內容。

政風處指出，政風處截至4月底已辦理13場次，其中3月14日於華德福實驗學校以「小海龜的逆襲」為主題宣導，激發學生認知廉潔與保育的關聯和重要性，自發性完成心得報告。

政風處說明，後續頂埔國小、新竹國小及東園國小等附設幼兒園更特別以感謝狀向參與廉政志工隊表達謝意，充分顯示此次活動成功有效推廣校園廉潔誠信，有助廉潔種子在各校生根發芽。