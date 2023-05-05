據澎湃新聞報導，5月2日以來，大陸華中、華東及四川盆地東部等地出現今年以來最強降雨過程。據大陸中央氣象台指出，截至5日早晨，暴雨已覆蓋河南、安徽、湖北、江蘇、江西、湖南、重慶等10多個省（直轄市），上述部分地區累計降雨量50至120公釐，江蘇揚州局部地區超過200公釐，預計5月7日起強降雨範圍將明顯縮小，本輪降雨過程趨於結束。

大陸氣象專家提醒，湖南、江西、浙江、福建等地的公眾需加強防範持續降雨或局地強降雨可能引發的城市內澇、局地山洪和地質災害等，同時警惕短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣的危害。

透過氣象監測顯示，4日重慶北部、湖北東部、安徽中南部、江蘇中部、浙江西部、江西北部、湖南東北部及遼東半島、山東半島東部等地出現大到暴雨，江蘇揚州、浙江杭州、江西宜春、湖南岳陽等地出現大暴雨。

大陸中央氣象台預計，5日至7日大陸我國主雨帶將分為兩支，其中一支位於江南、華南中北部及西南地區東部，該區域降雨強度大、持續時間長，並伴有強對流天氣，其中湖南中部、江西中部、浙江西部、福建西北部等局地累計降雨量超過100公釐，最強降雨時段為6日。

雨帶的另外一支位於陝西、山西等地，該區域以穩定性降雨為主，主要降雨時段為5日夜間至6日白天。