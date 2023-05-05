報導說，虧損企業數量及佔比均高於去年同期，創近5年最高，大部分龍頭企業的首季財報淨利潤都下挫。

雖然中國已解除疫情封控，但企業利潤仍無起色。RFA報導引述中國證券時報的數據寶統計，今首季A股非金融上市公司累計營收14兆4500億元，比去年同期增3.22%。

淨利潤雖累計達7723億7300萬元，卻比去年同期減5.82%，共計1163家A股上市公司虧損，電子、建築材料、鋼鐵業的淨利潤減幅超過50%，可說是腰斬。截至去年11月30日，中國境內股票市場上市公司共5019家。

還有11家上市公司首季虧損均超過10億元。中國東航和國航首季分別虧損38億300萬和29億2600萬元，加上南方航空淨虧損18億9800萬，中國3大航空公司首季虧損合計86億2700萬元。

又因房地產市場疲軟，開發商推案減或者建案停擺，以及汽車滯銷導致鋼材需求大減，中國鋼鐵業業績差，盈利較去年同期下滑70.56%，甚至不賺反賠。

其中中國最大的鋼鐵聯合企業寶鋼股份，首季業績更是營收和淨利雙降，其中淨利潤18億4500萬元，比去年同期降50.56%。

此外，中國國家鐵路集團財報披露，今年首季淨利潤虧損163億元，而去年同期虧損460億元。

雖然中國國家統計局公布，今年中國首季的經濟成長率是4.5%並說開局運行良好，但上月30日發布的數據顯示，中國製造業採購經理人指數從3月份的51.9降至49.2低於榮枯線。

加上首季逾千的上市公司陷入虧損，關注中國市場環境的媒體人宋揚告訴RFA，和早幾年比較，現在是經濟最差的時期，但和未來數年相比，現在又是相對好的時期，他對未來不表樂觀。

另據中國半導體企業近日發布的今年第1季財報，約8成利潤下滑，其中更有多家由盈轉虧，僅有不到2成獲利出現成長，2022年申請註銷登記的半導體企業達5746家，較2021年的3420家大增68%。

中國如今仍有逾17萬家的晶片企業，而眼下2023年的不景氣預期將持續，行業情況恐會比前一年更加困難，預估2023年消失的半導體企業會更多，可能更快進入大規模淘汰階段。

再加上美國對中國半導體業技術與設備管制的封鎖策略持續進行，中國半導體業恐將面臨到比過去2年更嚴峻的形勢，短期內倒閉退場的情勢恐怕不會停止。