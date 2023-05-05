順德去年稅後純益9.40億元，EPS 5.16元，營收、獲利雙創歷史新高！今年第一季合併營收26.8億元，季減6%，年減4%，仍為同期次高！

順德因車用客戶新產品開始出貨，預估第二季營收有望季增高個位數。儘管車市雜音不少，在美系電動車大廠降價促銷衝量下，順德預期下半年營運仍會較上半年好，惟美系外資認為，車用導線架產品出貨存有潛藏風險，日前下修順德今、明年的獲利預估，且調降評等至「中立」，目標價由130元降至120元。