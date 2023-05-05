據官網資訊，Model S四輪驅動版由789,900元調整至808,900元；Model S Plaid版本由1,009,900元調整至1,028,900元。Model X四輪驅動版由879,900元調整至898,900元；Model X Plaid版價格由1,039,900元調整至1,058,900元。
特斯拉中國日前剛漲價Model 3及Model Y兩款車型，漲幅不足1％。
特斯拉中國官網顯示，全新Model S及全新Model X全系車型上調售價人民幣（下同）19,000元。調整後，Model S起售價為808,900元，Model X起售價為898,900元。兩款高端車型價格漲幅位於1.8％～2.4％區間，較日前Model 3及Model Y的漲幅更多。
據官網資訊，Model S四輪驅動版由789,900元調整至808,900元；Model S Plaid版本由1,009,900元調整至1,028,900元。Model X四輪驅動版由879,900元調整至898,900元；Model X Plaid版價格由1,039,900元調整至1,058,900元。
特斯拉中國日前剛漲價Model 3及Model Y兩款車型，漲幅不足1％。
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