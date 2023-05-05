據官網資訊，Model S四輪驅動版由789,900元調整至808,900元；Model S Plaid版本由1,009,900元調整至1,028,900元。Model X四輪驅動版由879,900元調整至898,900元；Model X Plaid版價格由1,039,900元調整至1,058,900元。

特斯拉中國日前剛漲價Model 3及Model Y兩款車型，漲幅不足1％。

滬深兩市均收漲 上證指數漲1％
恒指收漲0.71％ 比亞迪漲超4％
台灣高鐵 連六年獲公司治理評鑑前5％
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