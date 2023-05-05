據官網資訊，Model S四輪驅動版由789,900元調整至808,900元；Model S Plaid版本由1,009,900元調整至1,028,900元。Model X四輪驅動版由879,900元調整至898,900元；Model X Plaid版價格由1,039,900元調整至1,058,900元。

特斯拉中國日前剛漲價Model 3及Model Y兩款車型，漲幅不足1％。