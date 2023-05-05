融創中國公布，於經延長同意費截止日期，占現有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協議。在4月下旬時融創中國公布，境外債務重整方案獲得75％債權人支持，外界評估能夠順利重整。

融創4月20日公布，本金總額為90.48億美元的境外債務重組方案，目前已獲超過75％的持有人，已遞交加入重組支持協議的函件。由於部分債權人需要更多時間完成加入重整支持協議的內部程序，該公司應其要求與建議，把同意費截止日期延長至5月4日下午5時。