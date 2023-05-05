嘉義市國小專任教師上課情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市甄選112學年度國小專任教師開跑，共有47個正式教師缺，比去年開缺增加20個，包括普通類23名、英語類9名、自然類4名、美勞類3名、資訊類4名及專任輔導教師4名，本月16日起報名，教考者有多項加分條件。

嘉義市政府教育處長林立生表示，今年甄選將延續採計各項加分條件，曾獲教育部師鐸獎、教學卓越獎銀質獎、優良特殊教育人員、任教本市代理教師年資者，可於初試總成績加2至3分。

還有，為推行各項雙語及本土語政策，英語能力證明、本土語文認證、國小師資類科學科知能評量精熟級證書，也是加分項目。

此外，最近5年內曾獲教育部教學卓越獎金質獎者，得以增額方式進入複試，以鼓勵優秀代理教師留任，多元加分機制，延攬教育精英報考。

嘉市府教育處表示，甄選簡章自即日起公告該處網站、嘉義市112學年度國民小學專任教師聯合甄選報名系統，初試報名期間5月16日至23日，7月13日筆試（初試），7月21日複試，逾時報名系統將關閉。