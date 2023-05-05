海巡署金馬澎分署馬祖岸巡隊參謀主任林佑柏，去年透過部屬採購機會，將食品罐頭運回台灣，再轉手盜賣變現從中牟利。林地檢署日前指揮廉政署北調組搜索，約談林等6人，中林佑柏和同案曾姓、張姓等3嫌，因涉犯貪汙治罪條例羈押禁見。檢廉昨二度搜索，帶回一名曾姓女上士，訊後認其涉犯貪汙治罪條例，有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

士林地檢署日前接獲情資，指揮廉政署搜索，在倉庫查扣部分還未被盜賣的罐頭，至於遭盜賣的罐頭數量品項，檢廉尚在調查中。

今年3月間，馬祖莒光鄉因缺乏肉品，讓駐防的官兵吃了好幾天的罐頭，官兵在沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉」引爆罐頭爭議，國軍立即從台灣派C130運輸機空投運送肉品馳援。林男時任馬祖岸巡隊參謀主任，因職務上機會，與負責採購的部屬合謀，將海巡署內沒人注意的食品罐頭運往台灣，再透過業者轉賣。

岸巡隊員去年就向部隊長官反映檢舉，但調查後以查無實據結案，引發隊員不滿，並傳出林涉有吸金，又以考績、獎懲等職權逼迫下屬，隊員索性對外檢舉，政風人員獲報去年開始調查，經廉政署搜索發現罐頭日期標示在去年，懷疑盜賣時間長達1年。

海巡署金馬澎分署表示，有關涉嫌侵佔公物部分，士林地檢署約詢第10岸巡隊相關人員，經檢察官複訊後，3人遭法院裁定羈押禁見，該分署依「陸海空軍軍官士官任職條例」規定，將涉案羈押3人予以停職處分。