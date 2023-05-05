能源議題全台關注，新北市議會民進黨團總質詢猛攻侯友宜對核能態度，侯友宜重申「沒有安全沒有核電」，但議員詢問侯「好的」能源配比有沒有核電，侯友宜回應「你們現在也在用核電」至於未來會不會發展核電，侯表示，科技是會進步，若核融合能夠商轉「當然啊！」

今日上午11時起，由新北市議會民進黨總質詢，總召鄭宇恩詢問侯是不是在總質詢後就要去忙侯柯配？侯回應，他現在是新北市長，會努力做事，新北市的大小事，都是國政也是市政。

接著鄭宇恩詢問侯對「一縣市一小型核電廠」看法，侯友宜重申沒有核安沒有核電，中央要有能力把核廢料處理才能談核電，這 非常清楚。

鄭宇恩指侯把核廢料與核能問題都推給中央，那就好好繼續當市長，但侯強調是中央是掌握能源政策主管機關 。

侯友宜說，核電發能過程中，要看到我們有沒有能力把核安做好，好不好還要有國際與國內認證，尤其「選址」沒有那麼簡單，還要考慮天然災害、地質變化， 蓋電廠要很多專業評估，新北已經有兩座核電廠，民眾最關心的是不要缺電。

侯友宜提出中央能源配比沒做好，鄭宇恩詢問什麼是好的能源配比，侯友宜表示，能源配比一定要提供穩定電力，讓民眾可以使用穩定電力，再生能源是時代趨勢，處理過程能否更有效率。

鄭宇恩質問侯的能源配比有沒有核電，侯回應「你們現在也在用核電」，科技是會進步，核融合科技若能處理核能能夠商轉「當然啊！」

至於周雅玲詢問核廢料適不適合放新北，侯友宜表示，台電有說過核廢料放新北不適宜，「我相信專業評估」。

對於周雅玲問侯要請假還請辭參選，侯友宜表示，他會把握時間努力為新北做事。