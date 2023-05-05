岸巡人員以救生圈將落海人員拉上岸。（第七岸巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

昨晚澎湖一艘出海到海上看花火的船筏，晚間近10時許駛回案山碼頭港區泊處時，疑因其他進港船舶航行產生造浪效應，人員跟著失去平衡，導致船體不穩翻覆，3人全落海。幸海巡署金馬澎分署第七岸巡隊馬公漁港安檢所案山執檢站人員進行船筏進港監控時發現，緊急趕往救援而無傷亡。

第七岸巡隊表示，獲救民眾上岸後，意識清楚無明顯外傷，表示不需送醫，後續由同仁協助送返飯店；另為避免其他進出港船舶未注意翻覆「福」船而碰撞受傷損壞，岸巡人員協力先將「福」船拉至岸邊固定，待明日船主協請吊車業者處置。

這起翻船事件發生在昨（4）日晚間9時50分，載有1男2女的福OO號快艇，在返回港區停泊處時翻覆，經岸巡安檢人員發現，第一時間趕往案發地點投放救生圈，同時回報請求支援，成功將其中1名女性乘客先救援上岸。

而馬公漁港安檢所接獲通報後，也立即派遣6車10人支援兵力到場支援，由於另兩名落海者當時攀附翻覆船體上，經現場評估無立即危害威脅後，即由岸巡人員背負魚雷浮標下水救援，將落海待援的1男1女逐一拖帶上岸。