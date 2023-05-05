5月14日前買家電週週抽全國電子最高6萬免單再抽阿里山英迪格雙人住宿券。（全國電子提供）

全國電子「涼夏空調大賞」原廠好禮最高送8000元現金，還有名牌家電好禮任挑選，空調總統級精緻安裝還享有8年延長保固。（全國電子提供）

全國電子送出母親節大禮！首創「冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機」30天免費體驗再抽iPhone 14，不滿意直接於實體門市原購買處進行退費申請。讓消費者「勇敢」購買，媽媽們立即享受。

免費試用體驗活動限5／1-5／31於全國電子門市或官網線上購買冰箱限500公升以上、洗衣機限15公升以上滾筒洗衣機、電動曬衣機限萬元以上、不限機型的電子衣櫥，且須於5／31前全額付清款項以及個別完成申請手續，即可享30天滿意體驗的服務，試用不滿意於期限內依照規定辦理退貨、退款。

隨著溫度飆升，冷暖空調也成送禮首選項目之一，空調原廠好禮送金、又送禮，最高送8000元現金還有名牌家電好禮可挑選，6／14前購買一級能效的空調、冰箱能享有政府節能補助最高5000元，全國電子再送6000購物金，「這夏揪滿意」除了30天免費體驗，冰箱、洗衣機還享5年延長保固，空調則享有8年延長保固。

另外，5／14前購買家電滿6000元，即可上網登錄發票參加抽獎，每週抽出1位最高6萬免單，5／17再抽15名「阿里山英迪格酒店雙人房」幸運的得主。除了買家電抽免單，全國電子還祭多重抽，5／31前購買冰箱、洗衣機、免曬衣乾衣機、電子衣櫥、電動曬衣機登錄發票再抽iPhone 14共10名；另外同時在5／31前購買電動曬衣機還可以再抽雲朗觀光集團住宿券共3名。