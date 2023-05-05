徐乃麟自豪舞台魅力蠻騷的。（年代提供）

徐乃麟（左）接受主持人陳國華訪問。（年代提供）

徐乃麟近日上年代《那些年。那些歌》分享演藝經歷，也提及老婆及兒女如何成為他演藝事業上的轉捩點。徐乃麟說因為愛妻不願他與女演員摟摟抱抱、經常以淚洗面，加上不想錯過孩子們的成長過程，他為了顧及家庭，拍戲不再是首選，決定接下主持工作，讓他成為當今首屈一指的綜藝大哥大。

徐乃麟從小家境清寒，談及過往他坦承：「進演藝圈到現在，每一關都不順遂。」也承認從小就有星夢，最初因當廣告主角暴紅入行，順利擔綱電影男主角，但票房全都不如預期，讓徐乃麟自嘲：「從男主角演到沒戲可拍。」

他就算後期拍電視劇，也因演技生硬，飽受旁人冷嘲熱諷，每天被導演開轟：「笨死了！」徐乃麟說最後受不了辱罵，當眾對著導演怒吼：「我不演了！不錄了！」熟悉的台詞與舉動引起眾人哈哈大笑。

徐乃麟的歌曲〈紅鞋女孩〉、〈7533967〉都是其代表作，其中當時〈紅鞋女孩〉MV畫面需要有人穿紅鞋走動，他腦筋一動便拜託空姐老婆「露腿拍攝」，這讓徐乃麟羞認：「其實我是腿控的人啦。」還節目中載歌載舞，自豪說：「我歌真的唱得還不錯，而且我在台上真的滿騷的！」