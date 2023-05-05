當下不少年輕人「線上好友」越來越多，人卻越來越宅。近日，《中國青年報》對2001名18至35歲的大陸受訪青年進行調查顯示，有71.3％的受訪青年認為太多虛擬社交讓人更孤獨，並有88.1％的受訪青年覺得面對面的社交重要，更有29.2％覺得非常重要。

「以前大概一兩周跟朋友見一次，後來疫情期間外出不方便，有時一個月也見不了一面。」北京某大學碩士三年級的任雯說，自己日常社交活動比較少，缺乏社交經驗，在一些場合比較膽怯，認為自己還是很有社交欲望的，渴望與人實際接觸和交流，但在這樣的場合往往不知道該怎麼行動表達，越不出去越不會社交，形成惡性循環。

根據該調查中，有18.5％的受訪青年表示自己參加線下社交活動很頻繁、58.9％自認一般、19.7％的受訪青年認為自己很參加線下社交活動，另外2.9％的受訪青年感覺不好說。

至於怎麼看待部分年輕人線上熱鬧、線下獨處的生活？該調查發現，71.3％的受訪青年認為太多的虛擬社交反而會感到更孤獨，62％認為年輕人借助社交軟體可以滿足社交需求，也有40.4％的受訪青年覺得會拉大與他人的心理距離。