勞動部昨（4）日推出「投資青年就業方案」第二期，首度將改善青年低薪列入計畫績效指標，預計提升專科以上的應屆畢業生，於畢業後1年的平均薪資可以從3.9萬元提升至4.2萬元，預算規模攀升至160億元。然而一份最新的網路民調顯示，現階段大學畢業生均薪僅31000元，43.9%的民眾認為此薪資不符合期待。對此，多數網友相當驚恐，直言「亂搞的政府，還要把物價炒多高？」

對於「投資青年就業方案」第二期，勞動部進一步說明，與第一期比較之下，參與部會由8個擴大為11個，新增納入數位發展部、國家科學及技術委員會及金融監督管理委員會等3部會，同時擴大預算規模達160億元，協助青年就業人數由75萬人增加為80萬人。目標除了鼓勵青年離開薪資較低的行業，也會建立青年對重點產業認識，並以考取重點產業技術士證等方式，協助青年面對跨域就業技術門檻。

入口網站《Yahoo民調》於4月28日發起網路投票，最終有超過6萬人參與。其中揭示2022年大學畢業生均薪僅31000元，至於是否有符合民眾期待的提問，認為「非常符合」僅5.7%、「還算符合」占31.6%、「不太符合」則有28.2%、「完全不符合」占15.7%、「不知道／沒意見」則占18.8%。進一步展開分析，表態「非常符合」與「還算符合」加總為37.3%；而認為「不太符合」、「完全不符合」加總為43.9%。

另該民調還針對「民眾第一份薪水」進行統計，有高達45.3%民眾為「2萬元以下」、「20001元至25000元」則占19.7%、「25001元至30000元」占10.7%、「30001元至35000元」占5.6%、第一份工作真正能達到「35001元以上」的參與者僅有5.7%。剩下5.1%為「不記得」、7.9%為「不知道/沒意見」。

然而對於勞動部花大錢推動大學畢業生薪資提升的政策，多數的網友卻不買帳，怒轟「又是拿全體納稅人的錢亂撒幣，最後都被那些業務導向的企業利用，當補助一結束這些年輕人就要失業了！」、「不去處理通貨膨脹問題，一直砸錢有用嗎？這八年物價漲多少了」、「這黨解決問題的方法永遠是直接用錢補坑，而不是用錢買土補坑」、「又巧立名目，要亂灑錢，只要控制物價，就算月薪3萬，也可過得很好，難道政府不知，以前1千元可花好幾天，現在是一天要花好幾千」、「薪資要提升，請先提升國內年輕畢業生的競爭力吧」。

另外也有網友表示相當害怕，稱「又要寅吃卯糧了」、「再繼續讓民進黨執政，國家很快就破產，新臺幣會變廢紙」、「以後一碗麵可能要兩百元了？」、「沒人可以阻止一下嗎？」、「2萬2便當60元，2萬6便當變105，應該要抑制通膨，不要畫錯重點」、「又是政策補貼，又是全民買單」。