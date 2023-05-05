法拉利表示，將重新開放四門四座Purosangue的下訂單；此前由於空前的需求，因而暫停下訂。

執行長Benedetto Vigna說，公司整體訂單已經涵蓋到2025年底的生產，而且客戶如果現在下訂39萬歐元(約43萬美元)的12汽缸Purosangue，必須等到2026年才能交車。

不過執行長也確認了法拉利的承諾，即Purosangue的銷售將佔公司整體總銷售量的低於20%，而且不會增加，以便維持一程度的獨特性。

法拉利在米蘭上市的股價周四飆漲5.6%，來到歷史新高的267.3歐元。該公司目前仍穩居義大利市值最高公司。

該公司第一季調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)來到5.37億歐元，高於分析師預期的5.08億歐元。

財務長Picca Piccon說，部分車款將以中間的個位數百分比進行漲價，公司預計第二季業績將表現強勁，隨後下半年業績成長放緩，尤其是第四季；而這也符合計畫中的產品節奏。

伯恩斯坦的分析師指出，法拉利「極強」的產品組合、定價能力和漫長的訂單等待，保護了該公司免於受到由經濟衰退導致的訂單取消的影響。

法拉利此前承諾在2025年推出首款全電動車型，周四該公司則重申了全年財測。