建準第1季合併營收為30.75億元，年減1.53%，受惠於產品組合優化，營業毛利為8.13億元，年增40.07%，合併毛利率為26.45%，年增7.85個百分點，營業淨利為3.47億元，年增1.69倍，營業淨利率為11.31%，年增7.17個百分點，稅後盈餘為2.78億元，年增81.58%，每股盈餘為1.11元。

由於建準第1季財報亮眼，激勵盤中股價亮燈漲停。

1家美系外資最新報告認為建準是伺服器/AI伺服器散熱頂尖供應商之一，建準可以提供液冷風扇及液冷系統，電信及伺服器產品約佔建準營收34%到35%，並可望因AI需求成長而增加，給予「建議買進」評等，目標價由56元上調至63元；日系外資最新報告將建準2023年到2024年每股盈餘上調14%到20%，以反應較好的毛利率及營運效率，給予「買進」評等，目標價由54元調升至64元。

另一家美系外資則相對保守，維持建準「中立」評等，目標價58元。