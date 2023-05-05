蔡英文總統今與巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña）電話會談。貝尼亞表示，期待能盡速訪問台灣與蔡總統會面，盼未來兩國能持續深化交流、共同合作。

台灣在南美洲唯一友邦巴拉圭在4月30日舉行總統選舉，選舉結果一反選前五五波的民調，由支持與台灣維持邦交的執政黨候選人貝尼亞（Santiago Peña）大獲全勝。

總統今與貝尼亞通電話時提到，在本屆大選中，臺巴邦交及兩岸議題受到國際關注，感謝貝尼亞當選人多次受訪重申對中華民國台灣的支持，並表達維繫及強化台巴邦誼的堅定立場。

總統表示，台灣與巴拉圭關係緊密友好，在阿布鐸總統任內，雙邊合作計畫皆獲得良好成效，期待未來在緊密邦誼及現有良好基礎上，雙方能更積極強化在農業技術、公衛醫療、教育計畫、電動運輸等領域的合作。

總統也於談話中提及日前造訪台中電動車業者時，有數位來自巴拉圭的年輕員工，在台灣完成大學教育後於企業擔任要職，樂見未來能與巴拉圭透過教育計畫強化人才交流培訓。

貝尼亞總統當選人在會談中感謝總統的祝賀，並提及蔡總統過去訪問巴拉圭時，他時任財政部長並與總統見過面，更曾於22年前訪台參與研習班，與台灣早有淵源，並期待能盡速訪問台灣與蔡總統會面，盼未來兩國能持續深化交流、共同合作。

總統與貝尼亞當選人的電話談話歷時約20分鐘，陪同者有國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、次長俞大㵢、總統府副秘書長張惇涵。