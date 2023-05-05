台中一中學生以「烯環鈉」作為園遊會擺攤主題，涉族群歧視引發爭議，校方與學生多次致歉。台東縣議員古志成認為這3個字嚴重歧視原住民，特別要求台東縣政府引以為戒，希望這事件不要發生在族群多元的台東。

台東縣議會今天上午安排台東縣長饒慶鈴縣政報告，布農族縣議員古志成特別提早到場表達他對「烯環鈉」事件的看法。他認為「烯環鈉」事件是相當嚴肅的問題，台東是原住民的故鄉也是南島文化首都，縣政推廣也因原住民多元而有聲有色。

古志成說，台東縣政府的局處首長在公務體系引以為戒，尤其教育體系，呼籲學校應宣導多元族群的尊重和包容，「希望日後不要再出現烯環鈉這3個字」。

台中一中4月29日舉辦園遊會，有班級學生以「烯環鈉」主題，引發歧視原住民爭議，該班級發表「致歉聲明」，台中一中校長林隆諺也向外界轉達歉意，該班級學生對於園遊會文宣不尊重原住民族「深感抱歉」。

台中一中全校共76名原住民學生，事件後除以集體了解是否有學生感到受傷、是否需要輔導協助，另與原民學生面對面訪談，校方表示，目前並無學生反映有輔導需求。