全國路口交通安全大執法，違規未禮讓行人已提高罰則，保障民眾「行」的安全。(圖／警方提供)

全國路口交通安全大執法，違規未禮讓行人已提高罰則，保障民眾「行」的安全。(圖／警方提供)

汽機車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。(圖／警方提供)

金門縣警察局為落實執行中央政策，即起同步執行全國路口交通安全大執法，針對金城、金湖及金沙市區多處重要路口取締違反行人穿越道相關法規案件，以提醒用路人遵守交通安全規定，保障民眾「行」的安全，推動駕駛人養成路口交通安全文化。

依交通部資料統計，國內每年約有400名行人因交通事故死亡，為保護用路人，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），由現行小型車處罰新臺幣2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額處罰3600元，而機車維持處罰1200元，並自今(2023)年3月底起實施。

縣警局指出，經統計金門地區去(2022)年取締汽機車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過計65件，取締汽機車轉彎時不暫停讓行人優先通行計9件，取締違規停車3385件，道路障礙8件；因此本次執法重點項目為「汽機車行經行人穿越道有行人穿越，不暫停讓行人先行」、「汽機車轉彎時，不暫停讓行人優先通行」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「取締道路障礙」等違規項目。

縣警局說明，「路口安全大執法」是針對地區易肇事路口、路段執法取締，重點執法路口、路段包括：1、金城鎮民生路、民權路口。2、金城鎮民族路、民權路口。3、金城鎮金城車站前路段。4、金城鎮國民黨部前路段。5、金湖鎮金湖車站前路段。6、金湖鎮環島南路成功路口。7、金沙鎮金沙車站前路段。8、各級學校周邊道路。

警方表示，汽機車遇有行人在行人穿越道上不暫停讓行人先行，取締原則以汽機車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影方式執法。

警方呼籲，取締交通違規只是促使駕駛人遵守交通規則的手段，駕駛人要養成禮讓行人的駕駛習慣，如不慎在行人穿越道上撞傷行人，駕駛人要擔負相關刑事、行政及民事責任。