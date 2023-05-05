「不只為房屋找到好歸宿，更為客戶規劃人生」信義房屋八德大和店主任佘凱文協助屋主售屋前，會先幫屋主釐清出售後的居住大小事，細心又專業讓客戶賴先生進線讚揚他服務積極，以及桃園代書戴志明在簽約時將費用明細、帳目都羅列清楚且詳盡說明，屋主大讚信義房屋的全直營優勢，房仲與代書都能提供高品質又安心的服務。

佘凱文表示，客戶賴先生就住在分店的樓上社區，每天出入看到他很晚下班，因此房屋有意出售時，願意給他一個機會，賴先生謹慎的問了許多問題，包括如何找到客戶、售屋流程、價格等問題，佘凱文都一一耐心回覆。

佘凱文回想，當時賴先生因居住多年一路陪著孩子成長，對房屋很有感情，對於價格較為堅持，他告訴賴先生，「先努力看看，看市場反映如何，再做調整」；每一次有買方要看賴先生的房屋，他一定親自到場，介紹房屋的優勢，而屋主最大的考量就是擔心房屋出售後來不及搬家，因此他也針對此考量反覆與買方確認溝通，每次帶看完，會立即誠實的跟屋主告知買方購屋意向、市場行情的回饋、目前遇到的問題為何。

最後順利幫屋主賴先生出售後，買方有一些使用上的水電問題，佘凱文也協助處理，讓屋主可以省心，而屋主在簽約時，也有感於信義的代書說明的很詳細，不像其他代書大多簡單帶過，而是所有金額都明列清楚，對服務過程感到非常滿意。

佘凱文說，每當簽回房屋的委託，他會向屋主探索許多細節，包括當初怎麼想要買這間房子、之後售出後要買哪個區域的房屋、先賣後買的現金流、搬家的流程、是否需要回租等，除了屋主最關注的價格，包括售屋之後的流程都會幫屋主想過一遍。

而看過現場屋況後，若是屋況有疑似漏水壁癌問題，佘凱文會立即拍照給專業師傅，確認是否為壁癌，不盡幫忙屋主解決問題，更避免屋況瑕疵降低買方對屋主房屋的喜好與意願，後續也能避免相關風險產生。