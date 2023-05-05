龍邦、泰山經營權爭奪案，雙方攻防激烈，龍邦購入泰山半數股權，此高額資金運用也引起資本市場注意。而質借買股成為龍邦吃下泰山最主要的方式，李禮仲指出，股價質押再行借款、再買入股份，以此高槓桿循環方式，不斷累積對泰山持股。截至目前，龍邦集團含子公司部分，已拿下泰山2億4,500萬股，以泰山股價每股30元計算，持有泰山股權價值高達73億5000萬元，已達龍邦實收資本額(約39億元)近2倍之譜。另外，3月16日也傳出為股東臨時會行使表決權（此股東會遭法院禁止召開），將一度佔持股7成設質股數降至約3成，以市價計算達24億餘元。

李禮仲認為，無論是設質買股、抑或解質贖回，龍邦均須備有高額資金才可能運作，然而，龍邦身為上市公司，這類高槓桿操作實攸關投資人權益，稍有不甚致周轉不靈、進而股價跌損，股東也只能照單全收。龍邦經營階層在爭奪泰山經營權之虞，是否有盡忠實注意義務為股東把關，值得關注。

依證交法第14條之5第1項第5款規定「重大之資產或衍生性商品交易」等涉及公司資產交易的議案，如須經董事會通過者，應由審計委員會全體成員二分之一以上同意。但3月17日龍邦公告「董事會決議預計取得泰山普通股股票及實際取得情形」一案，固經龍邦董事會決議通過，然卻未經審計委員會同意，是否有違反證交法規定？有無其他類似情形？牽涉金額龐大，且事關公司內控是否完善，值得主管機關關注。

檢視龍邦近2年個體財報，該公司可立即動用流動資產約20億元，明顯低於33億元流動負債，流動比率僅約62％，遠低於一般經營正常公司須具有200％。李禮仲認為，就此公開數據而言，難以排除龍邦經營狀況已屬堪虞，倘若龍邦仍為爭奪泰山經營權，繼續投入資金、人力，而荒廢公司本業經營，無異犧牲廣大股東權益。