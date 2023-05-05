7-ELEVEN表示，夏日來臨，觀察到許多外食族夏天胃口改變，在正餐的選擇上轉而購買涼麵、壽司、御飯糰等清爽主食搭配小份量的鹹食料理，使得每年相關類別業績自5月份起明顯提升1至2成，7-ELEVEN去年涼麵熱銷近2千萬份，且天氣越熱銷售越佳，亦發現搭餐的配菜型商品因為可依據個人食量掌握份量，是許多外食族的夏季首選，特別是有超過20款豐富的品項選擇「星級饗宴-滷味」。

看準夏日消暑輕食需求及夏季搭餐24小時「滷」商機，7-ELEVEN推出涼麵和「星級饗宴-滷味」優惠活動，推薦一餐可控制在百元內的小資消暑套餐，豐富品項供自由搭配，就近享有高CP值的豐盛餐點，「星級饗宴-滷味」亦將陸續拓點至全台門市、預計5月底前可於超過3千店吃得到。

統一超2023年第1季合併營收為754.74億元，較去年同期成長11.54%，續創歷年同期新高，單季合併稅後淨利32.54億元，較去年同期成長27.25%，每股盈餘2.71元，較去年同期成長29.67%。

展望第2季，統一超表示，7-ELEVEN積極掌握世界地球日、繳稅季、母親節、端午節等節令需求，並藉由發展數位與外送服務擴散服務量能，整體營運成長可期。