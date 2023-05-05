「紐約時報」指出，最新的市場騷亂凸顯對銀行業前景的質疑持續浮出檯面，代表兩個月前矽谷銀行（SVB）和Signature銀行倒閉開啟的危機進入新階段，其中還有5月1日被接管和售予大銀行的第一共和（First Republic）銀行。

最新身處暴風中心者為西太平洋銀行（PacWest）和西方聯盟（Western Alliance）兩家銀行。儘管兩家業者都標榜財務健全，PacWest股價今天暴跌50%，Western Alliance重挫38%；另兩家中等規模銀行錫安（Zions）、柯美利加（Comerica），股價跌幅也是雙位數。

有別於存戶擠兌而倒閉的銀行，今天這幾家面臨壓力的業者之前都有報告稱存款基礎相對穩定，並無堆積如山的不良放貸。

今天股價遭殃的幾家銀行規模也比資產約2000億美元的矽谷銀行、第一共和銀行小得多。總部設於洛杉磯的PacWest資產僅約400億美元；總部在鳳凰城的Western Alliance則約650億美元，兩家銀行的分行都不到100間。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome H. Powell）3日才在記者會稱矽谷銀行倒閉引發的震盪已冷卻，還說引發矽谷銀行及另兩家同樣倒閉銀行的「核心壓力」已解決。沒想到鮑爾的話言猶在耳，PacWest的股價就一瀉千里。

今天多家銀行股價暴跌顯示危機可能持續，這與摩根大通（JPMorgan Chase）及政府官員達成協議收購財務陷入困境的第一共和銀行後稱局勢底定的預測不符。

紐時指出投資人顯然不相信剩下的區域性銀行能撐得住。儘管這些銀行不至於因股價暴跌而倒閉，但前景仍渾沌，投資人因3月矽谷銀行引發的第一波動盪失血，已成驚弓之鳥。

甚至在本週的新一波銀行業騷亂發生前，美國的存款戶已越來越擔心資金安全；根據蓋洛普（Gallup）截至4月底所做的一份最新民調，48%的美國成年受訪者表示擔心自己在金融機構的存款。

以財經為主的CNBC新聞網形容，2008年金融海嘯後，還沒見過美國民眾如此擔心自己的銀行存款。

「華爾街日報」指出，投資人一直納悶區域性銀行的問題會蔓延多大，以及會否波及到更廣的經濟範疇。一些分析師表示，PacWest等銀行出現股價暴跌，反映市場現把風吹草動看成大好或大壞，而非具體個案。

PacWest約有70間分行且主要集中於加州。根據聯準會的資料，截至去年12月底以資產規模來排，它們在美國銀行界排名第53，Western Alliance排第40。矽谷銀行與第一共和銀行則都排進前20名。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，PacWest股價收在每股3.17美元創新低紀錄，股價市值自3月8日爆出矽谷銀行危機以來，已蒸發逾85%。