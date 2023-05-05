短短近1分鐘影片她換5種交通工具。（翻攝交通局臉書／高雄洪靖宜傳真）

前鎮分局交通組警員蔡玉貝與交通局合作拍攝宣傳片。（翻攝交通局臉書／高雄洪靖宜傳真）

高雄市推出399通勤月票，為了大力宣傳，找來日前因自拍「交通安全小教室」爆紅的前鎮分局交通組警員蔡玉貝，她換上5套衣服，搭乘5種交通運具，使用399月票走訪高雄景點。這是她首次跨局處合作，她也笑說是相當特別的體驗，交通局也希望能藉由她陽光清新形象，吸引更多年輕族群。

以甜美嗓音，自拍「交通安全小教室」小短片，宣導交通安全的前鎮分局交通組警員蔡玉貝，這次不自拍，而是與高雄市府交通局合作，拍攝宣傳399月票影片，影片一開頭就是蔡玉貝身穿警察制服，隨後又換上輕便出遊服和一身長裙，隨後又變身成學生妹，使用月票到處遊玩。

這是她首次與跨局處合作拍宣傳片，雖然影片短短近1分鐘，但她想起拍攝影片那天，從一早6點多拍到晚上6點多，雖然沒有台詞，一共換了5套衣服，搭乘捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike5種運具，走訪高雄市區知名景點。她表示，相當開心有這難得機會，讓她有不同體驗和達到新里程碑。

交通局表示，這次399月票行銷，特別找正妹女警小貝來拍攝影片，是希望能透過小貝的陽光清新形象，來吸引年輕族群改變交通工具使用習慣，跟著正妹一起使用399月票，也藉由他的女警身分來彰顯交通局希望透過使用399月票，提升交通安全。