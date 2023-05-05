38歲南韓女星李多海（이다해）和歌手SE7EN（崔東昱）交往8年，今年3月宣布結婚喜訊，婚禮辦在5月6日。婚禮倒數前2天，婚禮的主持人及歌手名單4日搶先公開，陣容超華麗。

根據韓媒《OSEN》報導，李多海與SE7EN的婚禮辦在首爾新羅飯店（The Shilla Seoul）的Dynasty廳，該地點Google評價高達4.6顆星，裝潢典雅、奢華且空間寬廣，Dynasty廳可容納700位賓客，全智賢、張東健、南宮珉、權相宇、宋慧喬、宋仲基、秦雅凜等大咖韓國藝人都在該飯店舉行婚宴。至於典禮的司儀由SE7EN的好友金俊浩擔任，婚禮歌手則是邀請前師弟BIGBANG主唱太陽、原聲帶女王GUMMY和女團S.E.S.主唱Bada，造福現場賓客的耳朵。

婚禮前3天，李多海在社群平台PO多張替雜誌《Y Magazine》拍攝的婚紗照，一口氣換了4套禮服，每個造型都美得很不真實， 而SE7EN換了2套筆西裝，與李多海深情地對望並露出幸福的淺笑。照片曝光後，許多網友紛紛獻上祝福：「恭喜，上帝保佑你們婚姻」、「真漂亮的姐姐」、「好登對」。