女星王思佳從事貿易業的美籍Joe Ho結婚，育有1女「小王美」，近年經營自媒體，深受許多粉絲喜愛。熱愛名牌的她近日拿著愛馬仕包上節目，卻被網友質疑是假貨，對此，王思佳回應會拍片說明。事實上，王思佳之前在社群分享一頂Fendi名牌帽子照片時也被指是假貨，當時她氣炸打給櫃姐，並嗆爆料者：「臭三八少惹我。」

王思佳拿假貨的爭議並非第一次，去年也有人向周刊爆料，她頭戴的Fendi名牌帽是假貨，令她暴怒開直播秀出帽子內的品牌LOGO標籤，還拿出當天發票明細作證，此外，她還進一步透露，那時在專櫃上買了三樣東西，包括幫女兒買了襪子，還有嬰兒推車，及她戴的那頂帽子，總共花了8萬元。

王思佳曬出品牌標籤與購買證明。(圖/王思佳 IG)

王思佳表示幸好有把發票留下，否則遭人誣陷就無法澄清自保，並呼籲大家指控他人需要「有證據」，不要隨便找一張圖就亂爆料，之後更怒嗆：「世界上少了綠茶，我們的世界會更美好」、「你全家穿假貨」。而針對上節目被爆假包一事，據《三立新聞網》報導，王思佳表示之後會拍一段影片來跟大家說明。