全球首度以「女性在體壇」為主題的國際攝影大賽，今(5日)於國立台北大學舉行頒獎典禮，蔡英文總統也特別出席頒獎典禮，頒發評審團大獎及國際職業組前三名，由奧地利女性攝影師尼斯纳(Lisi Niesner)抱走評審團大獎獎座及7000美元獎金，而國際職業組冠軍則由美國資深攝影班尼特(Bruce Bennett)獲獎。

首屆「女性在體壇」國際攝影大賽，由社團法人台灣運動好事協會及「女性在體壇」媒體平台主辦，賽事組委會設於台灣，總獎金達60萬元，為全球創舉，力邀國際專業人士組成評審團，獲獎作品主題多元，呈現各運動領域的女性運動員面貌，震撼人心，獲獎作品今(5日)、明(6日)兩天首度在台北大學現場展出，未來也計畫安排在台灣各地及海外展出。

本次賽事分設國際職業組、國內組與校園三組，各組前三名都有獎金；尤其特別的是，大會特設頒予女性攝影師的「評審團大獎」，可獨得7000美元(約21.4萬新台幣)獎金，共收到全球52國、逾1300件作品，其中女性攝影參賽比例之高，全球少見。

蔡英文總統親赴現場頒發評審團大獎以及國際職業組前三名獎，其中冠軍得主是來自美國的攝影師班尼特，獨得5000美元(約15.3萬新台幣)獎金、亞軍是來自義大利的攝影師卡薩利(Silvia Casali)、季軍來自澳洲的攝影師普雷蒂(Adam Pretty)。

美國在台協會(AIT)代理處長柯傑民頒發國內組前三名，台北大學校友總會理事長林錫埼頒發校園組獎項；國內組前三名為余承翰、王茜瑜、吳昭德；校園組前三名為李佳叡、陳紀瑋、梁家柔。

蔡英文總統致詞時表示，特別恭喜國內外得獎者，肯定透過運動攝影，看見女性在運動場域的傑出表現；她也表示，台灣願意在運動平權上貢獻心力，與世界攜手推動，盛讚攝影大賽與今日展開的國際論壇，是透過運動和世界交朋友，與世界連結的絕佳範例。

台灣運動好事協會執行長劉柏君說，結合藝術與運動的女性在體壇國際攝影大賽，首度舉辦就獲得全球52國職業與業餘攝影愛好者的熱烈迴響，感謝國內外專業人士的支持，透過這項大賽，看見運動場域的女性身影與專業，也讓世界走進來，看見台灣在推動運動平權上極為堅強的軟實力。