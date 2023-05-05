詐騙案件層出不窮！在台灣幾乎人人都接過詐騙電話、簡訊，近年更為猖獗，甚至連臉書、youtube等民眾常使用的社群網路也屢屢出現相關訊息，據草根影響力文教基金會調查指出，僅有6％民眾沒有接到詐騙電話或簡訊，也有53％民眾不滿政府打擊詐騙表現，建議政府應思考有效打擊詐騙集團，減少民眾受騙。

調查也指出，74％民眾認為詐騙案件很多、19％認為有點多，有82％民眾認為現有法律對詐騙犯的刑責太輕，88％認為加重法律刑責，對減少台灣詐騙案件有幫助，73％民眾認為「打詐3法」對防堵詐騙有幫助。

「治安民調也顯示有53.3％民眾不滿打詐作為」，中正大學教育學院院長、犯罪防治學系教授鄭瑞隆說，此次調查顯示各年齡層被詐騙普遍，讓民眾不安，且近年詐騙金額攀升，代表風險小、獲利龐大，更可能危害年輕人價值觀，「政府應審慎面對」。至於多數人希望加重刑罰，他說，加重刑罰可能會有嚇阻作用，但研究顯示重典未必能夠治亂世，再怎麼重仍會有人挺而走險。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎認為，調查來看多數民眾對打詐無感，且依理性選擇理論來看，刑責可能太輕才會導致詐騙集團不斷成長，無論性別有逾5成民眾皆擔心受到詐騙，要讓詐騙集團會怕及痛，「斷金流很重要」。

台大政治系教授左正東批評，行政院昨天發布「打詐綱領1.5」，稱每個人都是成員，那政府要盡什麼責任呢？完全是模糊及忽略政府的責任。

草根基金會民調召集人顏永森表示，即使政府推出許多打擊詐騙措施，多數民眾仍認為詐騙案件很多，政府應重新思考如何有效打擊詐騙集團，並應即時公布詐騙手法，提出防止民眾受騙的可行方法，研擬更嚴格的刑罰，以達嚇阻違法，並應溯源斷根、教育民不被詐騙。