內政部近來發函油水電等關鍵基礎設施單位，強調因應特種防護團實施計畫，須進行民防團隊整編、訓練實施計畫，引發基層憂慮；對此，國民黨立委李德維表示，對於基礎設施防護，平時與戰時差異不大，希望相關主責單位不要用國防為理由造成民眾恐慌。

蔡英文總統要求建立全民防衛觀念，中央隨即啟動多元召募年輕民力政策，警政署也發文要求全國各警察局總動員，召募18至40歲熱血青年加入義警或民防行列；對此，國民黨立委游毓蘭批評，招募年輕人加入民防，也就是因為現在美日還有歐洲各國，鼓吹台海戰事將起，希望我們能夠加強動員。

游毓蘭說，過去警察的確在台灣是動員力最強的政府組織，有很多義警、義消，甚至連晚上都有守望相助隊，他們都是來協助我們社區巡守，希望社區能夠安寧，讓同胞晚上不用擔心火燭，還有很多義交讓台灣交通順暢。

她表示，不過現在擺明司馬昭之心路人皆知，精壯年輕人放下手頭工作，來當你的後備隊，還是神風特攻隊，這是為什麼即使警政署祭出可以嘉獎一次，不知道招募績效如何，聰明人都知道，這些民力組織不是巡社區吃便當而已。

此外，蔡政府擬改編保二總隊為第二陸軍，內政部近來也發函油水電等關鍵基礎設施單位，表示因應特種防護團實施計畫，須進行民防團隊整編、訓練實施計畫；李德維表示，對於基礎設施防護，平時與戰時差異不大，呼籲相關主責單位不要用國防為理由造成民眾恐慌，對於執政而言不是好事情，相關單位一旦有不正常訊息或情勢，都會影響到民心。