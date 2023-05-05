2023年第12屆觀光精英盃全國遊程設計競賽，4日在明新科技大學舉行北區初賽，來自北台灣大專院校及高中職在校學生共118組隊伍，超過500人報名參賽，這是在疫情降級走向常態化後的首場實體大型活動，場面極為熱鬧。

明新科大校長劉國偉於開幕式表示，後疫情時代，觀光休閒產業迎來復甦，需要專業人才的投入，他特別鼓勵參賽的同學，藉由賽事提升專業能力，發揮創意，秉持「越在地、越國際」的精神，向世界展示台灣最獨特最美好的文化內涵。

本屆菁英盃北區初賽由明新科大休閒系主辦，系主任洪毓美表示，本項賽事因疫情關係，已有兩年未辦理實體競賽，很榮幸接到中華民國遊程規畫設計協會的委託，承辦北區初賽，全系師生動員用心周到籌備規畫與執行，為觀光旅遊領域的年度盛事努力。

今年菁英盃的競賽主題以國內旅遊及國外來台旅客規畫，分別為「我的畢業旅行」及「台灣HONEY MOON國內旅遊」，強調台灣在地特色旅遊及豐富的自然景觀資源、宣揚台灣的觀光價值。參賽者分為大專組與高中職組，現場抽題製作遊程規畫，提高規畫遊程競賽參賽者的專業度、增加學術及產業界深度交流的機會。

在經過1天的激烈競爭賽事後，19隊高中職組、99隊大專組參賽者，分別有6隊、20隊獲得優勝，將於5月19日前進全國決賽爭冠。明新科大休閒系也有兩名參賽同學在大專組中脫穎而出，獲得佳作，分別是日間部2年級簡林祖雯同學，由范嘉莉老師的指導，以「畢去探索遊」為題，規畫戶外探索遊程，包含爬好漢坡、攀樹、露營等活動，展現出大學生的青春活力、陽光朝氣的旅行方式。進修部4年級同學徐郁婷由張乃心老師指導，以「原住民文化和歷史體驗」為主題，讓外國來台旅客可以認識與體驗阿美族傳統生活、飲食文化，以及獵人生活的觀光行程。

觀光精英盃遊程設計競賽由交通部觀光局指導，中華民國遊程規畫設計協會主辦，是全台規模最大的遊程賽事，提供了台灣休閒旅遊的專業人才一個高水準競技切磋的平台。開辦以來，每年的參賽隊伍都高達數百隊，並邀請多國觀光代表參與，獲得輝煌成果引起各界矚目，是遊程規畫專業的指標性全國競賽。