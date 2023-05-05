鄭秀文日前拍攝演唱會宣傳照。（寰亞提供）

鄭秀文日前拍攝演唱會宣傳照。（寰亞提供）

鄭秀文日前拍攝演唱會宣傳照。（寰亞提供）

香港天后鄭秀文（ Sammi ）日前宣佈，將於7月14日起在香港紅磡體育館一連舉行8場的「AXA安盛呈獻You ＆ Mi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023」，演唱會海報近日曝光引起哄動，Sammi大方秀出緊實性感身材，狀態絕佳。她表示：「心情又興奮又緊張，好希望拍到一組理想的照片，這次無論概念、造型、服飾、攝影，甚至耳環都好講究，帶出不一樣的感覺給觀眾，大家看到就會明白。」

她透露拍攝前認真做了一些功課 ： 「皮膚護理、睡好一點等基本準備，今天拍海報這條裙子確實有一點難馭，因為剪裁特別又很多元素，有舞臺感、高貴感，還有一些Punk，一套衣服有這麼多元素，很特別，所以我也要做好身材管理。結果沒問題，已經過了一關了，我很滿意！」

她承認以前飲食比較節制，現在心態較隨意，不變的是堅持勤做運動，「我曾經168 （每天8小時進食），甚至204 （每天4小時進食），但有時很想吃也會照吃！現在我很隨心，無限定一個吃東西方式。如果需要穿比較修身的衣服，飲食就會檢點，如果衣服較寬鬆，我有時會一天吃3、4餐，最重要是做運動，吃再多都不怕」，笑言完成海報拍攝，終於可以開懷放縱一下。

對於7月紅館演唱會，Sammi十分重視每項細節，她說 ： 「除了唱歌部份，如何呈現不一樣的演繹方式也很重要，我想來看Sammi演唱會的歌迷，心目中對這方面都有要求，希望多一點東西看、多一點元素。服裝造型，我自己也很喜歡穿漂亮衣服，很喜歡Fashion，所以這方面一定不缺少。至於歌曲和音樂部份，我很喜歡一個演唱會內有不同元素，也是我自己做演唱會的方向。」